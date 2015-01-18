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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亮丽升势在118.00-10阻力之前暂止

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    * 美元/日圆劲升，此前未跌破位于115.56的支撑位(12月16日低位)
    * 位于115.50的支撑位力道增强，此处为10-12月美元升势的38.2%回
档位
    * 目前可能继续在115.50-120.00的区间震荡盘整
    * 周五的涨势在118.00-10之前停止，之前的支撑位变成关键阻力
    * 亚洲时段第一道阻力位在117.75，亦即120.82至115.85跌势的38.2
%回档位
    * 亚洲时段第一道支撑在117.25，116.85-117.00之间有强烈买兴(完
)
  
 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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