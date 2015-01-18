金砖国家：1月16日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五下跌0.26%，收报957.46点。
中国股市：沪综指收升1.2%至近五年半新高，计算机、传媒等板块领涨大盘
香港股市：恒生指数收低1%，全球经济疑虑扩散
中国汇市：瑞郎变脸致人民币收创一周低位，中间价微升维稳当先
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巴西股市：拉美股市上涨，因油价趋于稳定，且美国利率长时间维持当前水准的预期升温，令投资人感到安心。巴西指标股指Bovespa指数 收盘大涨2.06%，报49,016.52点，创逾一周来最大涨幅。
拉美汇市：拉美货币大多上涨，因油价回稳及预期美国或维持更长时间低利率
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南非股市：小幅收低，震荡走势料延续至下周，因油价处于低档，且投资人仍对新兴市场资产感到不安。指标Top-40绩优股指数 下跌0.18%至42,455点。综合指数 跌0.14%，至48,458点。
南非汇市：兰特兑美元走软，跟随欧元跌势
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印度股市：小幅收高，升至逾一个月高点，且创下10月以来最佳周线表现，南非央行周四意外降息，带动Larsen and Toubro 等绩优股上扬。指标BSE指数 涨0.17%，报28,121.89点，周线大涨2.4%。NSE指数 收高0.23%，报8,513.80点，周线上扬2.8%。
印度汇市：卢比兑美元 收报61.8650/8750，较周四收盘价62.0550/0650上扬。卢比兑美元尾随国内股市走高，但央行可能干预令涨势受限。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨0.97%，报769.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.72%，报423.45点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.14%，报65.1985卢布；卢布兑欧元 涨0.74%，报75.2470卢布。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)