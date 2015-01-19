《独家新闻》BATS就收购KCG旗下外汇交易平台Hotspot进行磋商

外汇市场丑闻中，规模庞大的语音下单为丑闻的核心，监管压力可能导致更多银行将语音下单转移至更透明的电子交易系统，这使得Hotspot成为理想的收购标的。Hotspot的用户群包括银行、专业交易平台及机构投资者。

另外，专注于散户业务的外汇经纪商FXCM Inc 周五陷入危难，瑞郎大涨导致其客户损失逾2亿美元，迫使这家经纪商寻求救急资金。

全球监管机构一直在严查所有资产类别的交易方式及交易平台。

美国证券交易委员会(SEC)周一表示，BATS同意支付1,400万美元和解关于旗下两个股票交易所选择性地透露信息的指控；这些信息是有关一些公司能够在其市场下特定交易单时取得优势的方法。

但BATS既没有承认也没有否认是否存在不当行为。该交易所经营商运营着四家美国股票交易所、一家期权交易所及最大的泛欧股市。

一年前BAT与竞争对手Direct Edge合并，股票交易量超过了Nasdaq OMX Group ，仅落后于洲际交易所 的纽约证券交易所(NYSE)。

交易企业Getco收购竞争对手Knight Capital Group后，KCG于2013年成立。(完)