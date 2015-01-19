全球金属：中国国家电网2015年大举投资，或可成为铜市助力

路透伦敦/香港1月16日 - 分析师表示，中国国家电网周五宣布今年投资增加24%至4,200亿元人民币的计划，或许可为饱受打击的铜市带来一股助力。

新华社周五报导，国家电网表示2015将计划开工110(66)千伏及以上交流线路6.4万公里、直流线路1.3万公里。

花旗分析师Ivan Szpakowski称铜价或可能因中国在电网方面的大手笔投资而获得支撑。铜价本周触及五年半低点，而中国是全世界最大铜消费国。

“这个雄心勃勃的目标，令我们更加预期来自中国电力业的铜(和铝)需求将更加强劲。”Szpakowski在研究报告称。

“中国铜需求增长在2015年应可超过整体经济成长，可望帮助铜价从第一季低点回升。”

他说中国电力产业占全球铜需求的份额将近20%。

根据中国国家能源局的数据，2014年中国全社会用电量5.523万亿千瓦时，同比增长3.8%。