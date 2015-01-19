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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 09:09 BJT

《投资焦点》瑞士央行变脸，令人质疑瑞郎避险地位

“大量来自瑞士的“避险”投资者已开始把焦点放在伦敦中心，对他们来说，伦敦中心马上变得大为便宜，”住宅基金和资产管理公司London　Central Portfolio执行长Naomi Heaton表示。

**不确定性**

近几个月瑞郎的避险地位明显受到关注，尤其是西方对俄罗斯展开制裁及油价崩跌，引发俄罗斯经济、金融和政治上的不确定性。

在瑞士央行弃守1.20瑞郎上限后，欧元兑瑞郎跌至0.85瑞郎的纪录低位，周五时回到平价水准。

高盛前主管Jim O'Neill表示，瑞郎如今难以保持强势，兑欧元已高估约40%。

“但对一些散户来说，这将使得瑞郎作为全球最佳避险货币的角色大为提升，即使央行在巨大恐惧和不确定性环伺下无法阻止瑞郎的升值。”O'Neill说。(完) (编译 张涛/李爽/戴素萍 审校 张明钧/郑茵/杜明霞)
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