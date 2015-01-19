日本热股：媒体报导称夏普本财年料将重陷亏损，股价盘初挫低8%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透东京1月19日 - 据日本经济新闻报导，陷入困境的日本电子公司夏普 本会计年度或将再度亏损，受电视和其他关键产品的激烈价格战冲击。受此消息影响，股价周一盘初重挫8%。
报导称夏普可能部分因一笔非常项目而有“数以百亿计日圆”净亏损，而稍早时的公司预期为获利300亿日圆(2.55亿美元)。
记者未能立即联系到夏普管理人士置评。
夏普总裁Kozo Takahashi本月曾表示，由于客户方面对液晶显示器(LCD)要求降价的压力，该公司本会计年度恐将难以达到获利预估目标。
报导称，截至3月的当前会计年度，营业利润或将在500亿日圆，约为公司稍早和去年预期水平的一半左右。
夏普在截至2013年3月的会计年度录得5,450亿日圆亏损，实现小幅净利。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率