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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 08:35 BJT

日本热股：媒体报导称夏普本财年料将重陷亏损，股价盘初挫低8%

路透东京1月19日 - 据日本经济新闻报导，陷入困境的日本电子公司夏普 本会计年度或将再度亏损，受电视和其他关键产品的激烈价格战冲击。受此消息影响，股价周一盘初重挫8%。

报导称夏普可能部分因一笔非常项目而有“数以百亿计日圆”净亏损，而稍早时的公司预期为获利300亿日圆(2.55亿美元)。

记者未能立即联系到夏普管理人士置评。

夏普总裁Kozo Takahashi本月曾表示，由于客户方面对液晶显示器(LCD)要求降价的压力，该公司本会计年度恐将难以达到获利预估目标。

报导称，截至3月的当前会计年度，营业利润或将在500亿日圆，约为公司稍早和去年预期水平的一半左右。

夏普在截至2013年3月的会计年度录得5,450亿日圆亏损，实现小幅净利。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)
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