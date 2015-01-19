《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

*工商时报：

--韩国DRAM厂(动态随机存取记忆体)去年第4季20奈米世代制程良率拉高，初期以标准型DRAM练兵，第1季新制程产能大量开出，在供给增加、需求减缓下，DRAM市场淡季效应显现，现货价及合约价同创16个月新低，元月合约价恐逼近10%跌幅，南亚科 、华亚科 、华邦电 等DRAM厂首季营运看淡。

--行政院长毛治国将拍板产业用地革新方案，启动十大革新行动计画，每年可望成功媒合70公顷土地，新增200公顷用地，预估每年创造产值可破千亿台币、达1,566亿，每年创造1,674亿台币投资。

--经济部规划的〞固台投资方案〞，未来新增或扩大投资案拟采本劳加薪换外劳增加配额，若选择偏远地区或离岛投资，额度还可再加码，盼新的投资方案能强调照顾中南部与中小企业，带动区域均衡发展。

--继汇丰(台湾)银行获准首张境外衍生性金融商品谘询执照，澳盛银行也已申请核准固定商品代理人执照，花旗、星展及渣打也着手申请多张业务执照，预定农历年后，外银台北分行及台湾子行新增业务，将着重在境外新商品的引进及重新设计，以掌握金管会进口替代金融政策的核心。

*经济日报：

--多位立委提案修改国安基金条例，增订护盘任务结束后当季，就须公告国安基金持股标的、买卖金额等。财政部担心，国安基金尚未退场就公布持股，在执行释股时会影响个股股价，持保留态度。

--长荣航空 飞安表现优异，继之前获知名航空评监网站AirlineRatings.com评比为全球最安全航空公司第七名，德国航空杂志AERO International最新出炉的〞全球前60名最安全航空公司〞排行榜，长荣航更首度挤进前三，比去年的第五名再进步两个名次，创下台湾航空公司在各项国际评监的新高度。

--台湾市场不再是大陆券商眼中的冷板凳，包括海通 、申银万国、兴业、国信等位列大陆十大券商，近来积极透过不同管道与金管会、券商公会、台湾的证券业者接触，探询来台设立代表人办事处，甚至参股、并购的可行性。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。