《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--韩国DRAM厂(动态随机存取记忆体)去年第4季20奈米世代制程良率拉高，初期以标准型DRAM练兵，第1季新制程产能大量开出，在供给增加、需求减缓下，DRAM市场淡季效应显现，现货价及合约价同创16个月新低，元月合约价恐逼近10%跌幅，南亚科 、华亚科 、华邦电 等DRAM厂首季营运看淡。
--行政院长毛治国将拍板产业用地革新方案，启动十大革新行动计画，每年可望成功媒合70公顷土地，新增200公顷用地，预估每年创造产值可破千亿台币、达1,566亿，每年创造1,674亿台币投资。
--经济部规划的〞固台投资方案〞，未来新增或扩大投资案拟采本劳加薪换外劳增加配额，若选择偏远地区或离岛投资，额度还可再加码，盼新的投资方案能强调照顾中南部与中小企业，带动区域均衡发展。
--继汇丰(台湾)银行获准首张境外衍生性金融商品谘询执照，澳盛银行也已申请核准固定商品代理人执照，花旗、星展及渣打也着手申请多张业务执照，预定农历年后，外银台北分行及台湾子行新增业务，将着重在境外新商品的引进及重新设计，以掌握金管会进口替代金融政策的核心。
*经济日报：
--多位立委提案修改国安基金条例，增订护盘任务结束后当季，就须公告国安基金持股标的、买卖金额等。财政部担心，国安基金尚未退场就公布持股，在执行释股时会影响个股股价，持保留态度。
--长荣航空 飞安表现优异，继之前获知名航空评监网站AirlineRatings.com评比为全球最安全航空公司第七名，德国航空杂志AERO International最新出炉的〞全球前60名最安全航空公司〞排行榜，长荣航更首度挤进前三，比去年的第五名再进步两个名次，创下台湾航空公司在各项国际评监的新高度。
--台湾市场不再是大陆券商眼中的冷板凳，包括海通 、申银万国、兴业、国信等位列大陆十大券商，近来积极透过不同管道与金管会、券商公会、台湾的证券业者接触，探询来台设立代表人办事处，甚至参股、并购的可行性。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率