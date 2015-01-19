《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.751港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高190.86点，或1.1%，报17,511.57点。能源股也大幅反弹走强，此前数 据显示美国经济增长势头仍然稳健。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 137.240 2.42 53455 10.637 2.09 中国铝业 12.340 -0.88 22814 3.826 -0.63 中国移动 63.000 0.51 302283 97.663 -0.19 中国人寿 60.780 0.26 184260 31.407 -1.08 中石油 114.050 1.18 64095 8.840 1.38 中石化 80.820 1.01 70698 6.264 1.20 汇丰控股 45.240 -0.04 2908750 70.131 -0.10 中电信 56.290 -1.28 29904 4.363 0.53 中国联通 14.910 0.07 131772 11.557 0.15 兖州煤业 8.170 -0.49 23987 6.333 -1.36 华能国际 59.940 1.39 29039 11.615 2.79 南方航空 25.120 -2.71 9373 3.894 -1.66 东方航空 24.560 -2.38 6591 3.807 -1.37 中芯国际 4.500 -1.10 5051 0.698 -0.34 （完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率