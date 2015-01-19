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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日

路透香港1月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.751港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周五收高190.86点，或1.1%，报17,511.57点。能源股也大幅反弹走强，此前数
 据显示美国经济增长势头仍然稳健。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       137.240    2.42      53455            10.637       2.09
 中国铝业                      12.340   -0.88      22814             3.826      -0.63
 中国移动                      63.000    0.51     302283            97.663      -0.19
 中国人寿                      60.780    0.26     184260            31.407      -1.08
 中石油                       114.050    1.18      64095             8.840       1.38
 中石化                        80.820    1.01      70698             6.264       1.20
 汇丰控股                      45.240   -0.04    2908750            70.131      -0.10
 中电信                        56.290   -1.28      29904             4.363       0.53
 中国联通                      14.910    0.07     131772            11.557       0.15
 兖州煤业                       8.170   -0.49      23987             6.333      -1.36
 华能国际                      59.940    1.39      29039            11.615       2.79
 南方航空                      25.120   -2.71       9373             3.894      -1.66
 东方航空                      24.560   -2.38       6591             3.807      -1.37
 中芯国际                       4.500   -1.10       5051             0.698      -0.34 （完）
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