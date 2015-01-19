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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 08:32 BJT

《中国重要政经日程》--1月19日

==========================今日重要政经日程==========================

*1/19(周一)

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请人力资源社会保障部副部长胡晓义介绍机关事业单位养老保险制度改革有关情况。

==========================近期重要政经日程==========================

1/20（周二）

--中国国务院总理李克强将出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行工作访问，至22日。

*1/24(周六)

--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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