《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
伦敦--英国央行前总裁金恩将在伦敦政经学院讲话，主题为央行业务(1830)。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔 ”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会(0130)
伦敦--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色”会议。演说者包括：英国央行副总裁康利夫、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Rimantas Sadzius。
华盛顿--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500)。
维也纳--2015中欧与东欧论坛(至1月21日)。演说者包括：葡萄牙前财长加斯帕(Vitor Gaspar)、塞尔维亚财长Dusan Vujovic、立陶宛副财长Algimantas Rimkunas、匈牙利央行理事Marton Nagy、乌克兰央行代理副总裁Vladyslav Rashkovan、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、土耳其央行总裁Turalay Kenc、波兰央行理事会委员Andrzej Raczko、罗马尼亚央行副总裁Liviu Voinea也将发表演说。
东京--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)。
1月21日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)。
伦敦--英国央行公布1月政策会议之会议记录(0930)。
布鲁塞尔--英国央行副总裁夏菲克就金融市场发表演说(1200)。
渥太华--加拿大央行公布指标政策利率与货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹与资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会，解释央行利率决定与货币政策报告(1615)。
华盛顿--美国财政部长杰克卢将于财政部主持金融稳定监管委员会(FSOC)的一项公开会议，美联储主席叶伦将出席。
1月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率。
1月23日(五)
东京--日本财务大臣麻生太郎在共同社主持的一项活动中，谈论财政政策(0500)。
1月25日(日)
东京--日本央行公布12月政策制定会议之会议记录(2350)。
1月26日(一)
布鲁塞尔--欧元集团(Eurogroup)会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率