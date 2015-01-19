《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日

**上海证券报**

--宝马 旗下纯电动车i3近日获上海新能源汽车免费牌照资格，作为宝马的电池管理系统唯一供货商的均胜电子 也将随着宝马i3“入沪”，打开新的盈利空间。

--央行研究局首席经济学家马骏表示，今年中国经济将面临一系列不确定因素，假设年均油价的基准预测下降10%，估计年均CPI涨幅会比基准情景下降0.2-0.3个百分点。但基于对年内油价将呈先低后高的走势的判断，预计国内CPI也很可能出现先低后高的态势。

**金融时报**

--记者分析，今年货币政策操作预计将从以下几方面着力：一是继续丰富工具箱，完善工具储备；二是不断创新工具组合。要进一步研究归纳各类工具特征，不断完善工具箱中长期、中期、短期品种；三是继续坚持定向调控的思路。在转方式、调结构的过程中，应发挥货币当局更大的主动性，积极引导资金流向，继续坚持定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。

**证券时报**

--万科 高级副总裁丁长峰表示，万科今年将整合商业地产资产并成立独立的商业地产公司，未来商业、度假、养老等新业务将作为创造市值的业务独立发展，或单独上市。

--苏宁 将全面向互联网零售商转型，未来五年内在一线城市开设500家互联网超市。

**第一财经日报**

--美团CEO王兴确认美团获得7亿美元新一轮融资的消息，并透露在这一轮融资中，美团的估值已达70亿美元。他指出，上市是一个未来一定会发生的事情，但上市并不是最近一两年关注的事情。(完)