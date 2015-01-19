《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--宝马 旗下纯电动车i3近日获上海新能源汽车免费牌照资格，作为宝马的电池管理系统唯一供货商的均胜电子 也将随着宝马i3“入沪”，打开新的盈利空间。
--央行研究局首席经济学家马骏表示，今年中国经济将面临一系列不确定因素，假设年均油价的基准预测下降10%，估计年均CPI涨幅会比基准情景下降0.2-0.3个百分点。但基于对年内油价将呈先低后高的走势的判断，预计国内CPI也很可能出现先低后高的态势。
**金融时报**
--记者分析，今年货币政策操作预计将从以下几方面着力：一是继续丰富工具箱，完善工具储备；二是不断创新工具组合。要进一步研究归纳各类工具特征，不断完善工具箱中长期、中期、短期品种；三是继续坚持定向调控的思路。在转方式、调结构的过程中，应发挥货币当局更大的主动性，积极引导资金流向，继续坚持定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。
**证券时报**
--万科 高级副总裁丁长峰表示，万科今年将整合商业地产资产并成立独立的商业地产公司，未来商业、度假、养老等新业务将作为创造市值的业务独立发展，或单独上市。
--苏宁 将全面向互联网零售商转型，未来五年内在一线城市开设500家互联网超市。
**第一财经日报**
--美团CEO王兴确认美团获得7亿美元新一轮融资的消息，并透露在这一轮融资中，美团的估值已达70亿美元。他指出，上市是一个未来一定会发生的事情，但上市并不是最近一两年关注的事情。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率