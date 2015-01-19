中港个股：中信证券称严控融资融券新增逾期，到期未了结将强制平仓

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 在受到中国证监会暂停融资融券新开信用账户三个月处罚后，中信证券 称，除在规定时间内清理完旧的逾期合约外，自上周五(16日)起，即不允许新增任何新的合约逾期，对到期未了结的合约将强制平仓。
刊登在上海证券交易所的公告显示，该公司采取的其他措施包括：距合约到期两周前反复提醒客户及时了结合约；将融资融券业务客户开户条件由客户资产满30万元人民币提高到50万元等。
对于中信证券 来说，除融资融券违规受罚，大股东减持问题也引发关注。其第一大股东中信有限近日在上海证交所二级市场减持约3.48亿股A股，占公司总股本3.16%。据中信证券目前A股股价，大股东减持规模逾百亿元。
本地媒体--证券时报周一引述中信证券相关人士表示，公司已按照监管层要求着手整顿两融业务，但否认大股东减持A股是为了参与H股定增套利，称大股东将不参与H股定增。
该人士透露，检查中发现逾期客户共计79名，到期合约中，5亿元以上的负债规模占到期总金额比重为60.23%。在市场长期下跌、客户浮亏较大的情况下，强制平仓将使客户的浮亏变成实亏，会给客户造成巨额投资损失，同时集中强制平仓也会对市场产生极大冲击。 报导同时援引深圳基金经理称，股票市场情绪高涨，券商股又是本轮行情的龙头，基金等机构投资者可能会减持券商股，以规避调整风险。 中信证券公告则指出，该公司目前融资融券业务客户保证金比例为70%，客户融资杠杆比例较低；对客户信用账户持仓集中度实行实时交易前端控制，限制客户信用账户单一持股比例，降低客户流动性风险。
同时因融资融券业务存在问题而受罚的大型券商还有海通证券 和国泰君安证券，处罚措施与中信证券相同。另外，招商证券 、广发证券 、安信证券、中投证券等数家券商也受到不同监管措施。
中信证券上周五收报32.91元，近三个月来累计上涨150.45%。(完)
参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率