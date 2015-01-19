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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 09:08 BJT

企业结盟：日本交易所集团与NASDAQ就市场技术协议达成一致

路透1月19日 - NASDAQ表示：
    * 已与日本交易所集团(JPX)就划时代的市场技术协议达成一致
    * 已与JPX正式达成协议，为大阪交易所开发和支持下一代衍生品交
易系统


 (编译 王颖；审校 张涛)
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