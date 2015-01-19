券商观点：中国加强委托贷款监管打击了地方政府和股市--民生证券

路透北京1月19日 - 1月16日银监会下发《商业银行委托贷款管理办法（征求意见稿）》（下称“《办法》”）。民生证券宏观部的研究报告分析称，委托贷款的监管打击了地方政府和股市。而吹动牛市的风可能会暂时偃旗息鼓，市场短期需要警惕。

以下为报告全文：

一、打击了地方政府

何谓委托贷款？从定义上讲，委托贷款是一方提供资金，由受托方（通常是银行等金融机构）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款，受托方只收取手续费。值得注意的是，委托贷款中的受托方，也就是金融机构，不承担贷款风险，这是委托贷款的本源。受托方不承担贷款风险这一点很重要，也就是说委托贷款的相关风险应该由委托人来承担，受托人只收取手续费，委托人的资金应该是自有资金，金融机构并未经营委托贷款相关风险。

但因以下几点原因导致委托贷款发生了异变：

1、2009年国内实行了大规模刺激的宏观经济政策引发了通货膨胀和资产价格泡沫等后遗症，中央不得不对银行表内信贷加紧约束。

2、紧缩的宏观调控政策导致地方政府项目的后续资金得不到有效的满足，前期投资借贷的大量资金到期无法得到偿付，房地产商开发贷款资金捉襟见肘。由于地方和部分产能过剩部门的预算软约束特征对利率不敏感，房价不断上涨导致房地产行业盈利能力强于其他制造业，在资产端高收益的驱使下，金融机构为上述部门提供信贷的积极性高涨。

3、但银行的信贷扩张冲动却遭遇了存贷比的严监管，在此限制下，银行选择了同业创新将表内信贷出表，利用同业创新扩大对上述部门的信用扩张，委托贷款正是这种同业创新的一种。

由于委托人并未将保险、基金子公司和券商资管排除在外，那么，券商资管或基金子公司就可以设立专项资产管理计划，该计划与银行理财资金或自营盘对接，然后该计划通过委托贷款，最终流入地方平台、房地产和部分产能过剩行业，实现监管套利。但这样的话，银行就不再是简单的受托人角色了，银行体系内的资金完全参与到对地方政府、开发商和产能过剩行业的信贷投放，若实体经济下行导致信用风险暴露，金融系统会为其所累。

12月委托贷款大幅反弹，我们认为这很大程度上是银行在地方政府存量债务上报截止日前抢着搭上地方融资平台项目的“末班车”。毕竟，这在目前看来还是兼顾了低风险和高收益的一块资产。若委托贷款监管真的落实到实处，将直接打击到地方政府平台续命之本，考虑到部分城投将剥离地方政府债务，我们认为今年部分低评级城投发生信用风险的概率正在上升。

二、打击了股市

但委托贷款的资金需求方在今年发生了点变化。股市替代过去的地方政府、房地产开发商正在成为委托贷款的资金最终需求方。

我们曾在年报中总结过吹向股市的三轮大风的形成机制：

来自央行的风：经济下行和融资成本高企的顽疾并没有得到解决，央行直接祭出降息大招，开启了货币全面宽松。降息压低无风险收益率和信用溢价，提升了股市相对吸引力。来自金融机构的风：银行由于风险偏好收缩，失去了对信贷类业务的兴趣，沉寂了大量的基础货币和理财资金用不到实体，而债券市场的收益率已降无可降。在此背景下，券商将已有的融资融券资产向银行抵押融资，银行也积极沉积的流动性和理财资金投入伞形信托投入股市，涌入股市的伞形信托越来越像曾经的“非标”，而委托贷款实际上是参与了这个过程。

来自实体经济资产重配的风：伴随着无风险利率降低和刚性兑付预期打破，投资者配置于信贷类理财信托的积极性在下降，债券市场收益率降无可降，如果考虑到蓝筹股的低估值（潜在的高收益率资产），巨量套牢于地方政府基建和房地产开发投资的资金借道金融创新和券商两融开始涌入股市。

但央行货币政策宽松却遭到了挑战，一方面是高度不确定的国际资本流动，人民币贬值，12月外汇占款单月下降千亿元；另一方面是降息之后，利率在股市的狂热带动下不降反生，实体融资成本并未因此下降。

此外，金融机构吹来的风也遭到封堵。《办法》规定商业银行受托发放的贷款应有明确用途，资金用途应符合法律规定和信贷政策。资金用途不得为从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。而证监会也颇为配合，在对券商融资融券业务检查之后，对中信证券、海通证券、国泰君安等多家券商开出罚单，暂停上述券商融资融券新开账户3个月。