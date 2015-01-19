《交易视点》中国债市利率产品的安全边际明显下降--中信证券

路透上海1月19日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，上周央行续做约2,800亿元MLF、信贷规模低于预期以及海外避险情绪升温等多因素影响，利率产品各期限收益率全线下行，考虑到在降准预期尚未兑现的情况下利率产品收益率已逼近甚至低于去年降息后的水平，利率产品的安全边际明显下降。

对交易型机构而言，建议先以轻仓观望为主，等待利率产品回调、安全边际提升之后仍可适当介入。

前瞻地看，由于央行有意引导信贷扩张、社融增速回升，12月份的货币信贷数据对债券市场是偏空的，但数据改善背后受到43号文的扰动，实体经济融资需求仍显不足，社融增速回升的可持续性需要密切关注。

**经济数据存在分歧**

12月份出口同比增速从上月的4.7%反弹至9.7%，基本符合我们10%的预判；进口同比增速较上月回升4.3个百分点至-2.4%。受内需低迷以及大宗商品价格持续回落影响，进口同比增速仍然在负数区间。

由于多项数据存在分歧，难以判断出口是否进一步改善，我们倾向于认为出口相对平稳，出口增速显着回升主要与基数有关。

一方面，12月份的出口环比增速较11月份明显反弹，中采和汇丰的PMI新出口订单指数均小幅反弹；另一方面，外贸出口先导指数12月份延续了下滑的态势，同时，尽管中国对美国出口同比显着上升，但美国制造业PMI指数却在12月份出现明显下滑，这两项数据显示出口或许并未明显改善。

前瞻地看，2014年四季度人民币实际有效汇率明显升值，而OECD综合领先指标回升趋缓，由于这两者通常领先我国出口增速1-2个季度，因此，人民币升值可能对我国2015年一季度出口构成压力。

**关注货币信贷数据的改善及其可持续性**

12月份新增贷款规模为6,960亿元，社会融资规模为1.69万亿，12月份M2同比增速为12.2%。从几方面我们建议短期内对债券市场谨慎操作。

首先，尽管信贷规模低于此前市场传闻的万亿规模，但较历史同期仍然偏高，更重要地，显示了央行扩张信贷规模的意愿；此前传闻央行于12月下旬压缩信贷额度，主要为了防范地方债务借机无序扩张，并未表明央行态度的转向。

第二，社融余额环比增速由三季度的底部快速反弹至12月份17%附近，从历史上来看，社融环比改善往往伴随实体经济环比改善。货币信贷数据的改善受到43号文干扰，12月份出现放量的中长期贷款、信托贷款和委托贷款大部分都投向了政府项目，随着甄别工作完成，银行给政府放贷的动力可能下降，地方政府无序融资的行为也将受限，因此，建议密切关注融资需求能否实质性改善、未来信贷和社融增速回升的持续性。 (完)