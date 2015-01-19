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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:28 BJT

台湾汇市：台币盘初升逾1角，外资明显汇入

路透台北1月19日 - 台币兑美元 周一盘初再升逾1角以上，因外资汇入。交易员表示，尽管韩元 盘初走贬，但外资回头汇入台湾，而进口商也有入场买汇。

交易员说，外资持续汇入，资金停泊台湾。不过出口商目前值此价位，未见太大的抛汇意愿。他们也预估，台币若短期升幅太大，央行也不致放手，可能入场干预。

〞看起来本波台币升值还没有停，还可以慢慢看，〞一位大型商银交易人士说。

也有一家小型本地商银人士认为，美元走强，国际油价续挫，这将有助台湾经济成长，也能支持台币稳定缓升。

韩元兑美元 盘初报1,080.7，上日收在1,077.3。

台币兑美元今日盘中再升抵31.490，是去年12月22日31.475以来盘中的最高位。台币早盘交易区间落在31.490-31.579；上交易日主要区间在31.540-31.645。

全球汇市中，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报价 暂报31.460/31.475左右，上日纽约盘收在31.426。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.480-31.580

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