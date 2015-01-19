台湾汇市：台币盘初升逾1角，外资明显汇入

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周一盘初再升逾1角以上，因外资汇入。交易员表示，尽管韩元 盘初走贬，但外资回头汇入台湾，而进口商也有入场买汇。
交易员说，外资持续汇入，资金停泊台湾。不过出口商目前值此价位，未见太大的抛汇意愿。他们也预估，台币若短期升幅太大，央行也不致放手，可能入场干预。
〞看起来本波台币升值还没有停，还可以慢慢看，〞一位大型商银交易人士说。
也有一家小型本地商银人士认为，美元走强，国际油价续挫，这将有助台湾经济成长，也能支持台币稳定缓升。
韩元兑美元 盘初报1,080.7，上日收在1,077.3。
台币兑美元今日盘中再升抵31.490，是去年12月22日31.475以来盘中的最高位。台币早盘交易区间落在31.490-31.579；上交易日主要区间在31.540-31.645。
全球汇市中，欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报价 暂报31.460/31.475左右，上日纽约盘收在31.426。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.480-31.580
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率