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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:12 BJT

全球金市：金价守在四个月高位附近，避险买需予以提振

交易员认为瑞士央行之所以采取行动，是因为已经知道欧洲央行将在
1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。
    
    欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行
可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。
    
    消息人士告诉路透，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包
括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不
安，一部分由各国央行购买，风险要自担。 
    
    欧洲央行会议前的市场波动可能将提振本周金价上涨，但由于周一美
国因公众假期休市，周一金价可能处于窄幅区间。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月13日当周
，投机客连续第三周增加黄金净多头部位，显示投资者对黄金信心增加。
    
    另外，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持
仓量周五增长1.92%，至730.89吨。
    
    这是该基金2010年5月以来最大单日百分比涨幅。但该持仓量仍距六
年低点不远。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/于春红; 审校 张涛/李春喜)
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