全球金市：金价守在四个月高位附近，避险买需予以提振

交易员认为瑞士央行之所以采取行动，是因为已经知道欧洲央行将在 1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。 欧元周一早盘在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行 可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。 消息人士告诉路透，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包 括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不 安，一部分由各国央行购买，风险要自担。 欧洲央行会议前的市场波动可能将提振本周金价上涨，但由于周一美 国因公众假期休市，周一金价可能处于窄幅区间。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月13日当周 ，投机客连续第三周增加黄金净多头部位，显示投资者对黄金信心增加。 另外，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持 仓量周五增长1.92%，至730.89吨。 这是该基金2010年5月以来最大单日百分比涨幅。但该持仓量仍距六 年低点不远。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 张涛/李春喜)