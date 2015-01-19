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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:03 BJT

我的钢铁网：1月16日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自1月16日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,891万吨，环比上周增加21万吨，同口径库存9,466万吨；其中澳矿4,996万吨，巴西1,773万吨，印度50万吨，贸易矿3,196万吨，精粉489万吨，球团322万吨，块矿930万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,141万吨，为半年来单周疏港最高水平。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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