中国企业：万达集团去年营收增三成，未来服务业收入利润将超房地产

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 中国大型地产及商业集团--万达集团去年营收增三成，为连续九年保持环比30%以上增长。同时万达集团将推进业务转型，企业将成为服务业为主的企业，未来公司的服务业收入和利润将超过房地产业务。
据万达集团网站刊登的新闻稿，去年该企业资产达到5,341亿元人民币，同比增长34.5%；收入2,424.8亿元，完成年计划的101%，同比增长30%；企业净利润也大幅增长。
其中万达商业地产合同销售收入1,601.5亿元，完成目标的100.1%，同比增长26.8%；其中租金回款110.8亿元，同比增长32.7%；累计持有物业面积2,157万平方米，同比增长32.0%。文化集团收入341.4亿元，同比增长32.3%；万达百货新开店24家，累计99家，收入256亿元，同比增长65.3%。
万达集团董事长王健林指出，万达此次转型，是从以房地产为主的企业转型为服务业为主的企业。万达已宣布到2020年发展目标，资产1万亿元，收入6,000亿元，净利润600亿元，成为世界一流跨国企业。
万达同时确定两个转型目标，一是2020年集团服务业收入、净利占比力争超过65%，房地产销售、净利占比低于35%；二是海外收入占比超过20%。万达今后的房地产要实行新的发展模式，同时加快发展文化旅游、金融产业、电子商务三个产业，到2020年形成商业、文旅、金融、电商基本相当的四大板块，彻底实现转型升级。
目前万达集团旗下万达商业地产 去年底在香港上市，而万达院线 已完成新股发行，即将在深圳证交所上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率