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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:15 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月19日-1月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月19日(一)

都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。

香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。

阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至1月20日)。

1月20日(二)

北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。

维也纳--中欧及东欧论坛(至1月21日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼将是演讲嘉宾之一。

华沙--波兰财长Mateusz Szczure将和央行总裁以及该国拥有庞大以瑞郎计价抵押贷款曝险之商业银行的主管会面，讨论瑞郎大涨后的影响，可能触及与外汇市场有关的行动。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。

阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决定(1300)。

1月21日(三)

瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年会(至1月24日)

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

1月22日(四)

暂无重要经济事件预告。

1月23日(五)

利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对GDP、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。

1月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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