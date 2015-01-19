《新兴市场重要经济事件预告》--1月19日-1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至1月20日)。
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
维也纳--中欧及东欧论坛(至1月21日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼将是演讲嘉宾之一。
华沙--波兰财长Mateusz Szczure将和央行总裁以及该国拥有庞大以瑞郎计价抵押贷款曝险之商业银行的主管会面，讨论瑞郎大涨后的影响，可能触及与外汇市场有关的行动。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决定(1300)。
1月21日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年会(至1月24日)
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月22日(四)
暂无重要经济事件预告。
1月23日(五)
利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对GDP、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。
1月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
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日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率