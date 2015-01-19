《交易视点》中国信用债期限利差仍偏低，建议转向防御--中信证券

路透上海1月19日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，目前信用产品收益率的绝对值和利差水平的保护空间均偏弱，将追随利率品种短期形成震荡走势；而受前期资金利率上行影响，各等级信用产品期限利差仍属历史偏低水平，建议投资者转而防御，配置3年期以内中低等级产品，享受息差收益。

**中低评短融仍有配置价值**

上周资金面较为稳定，短端产品收益率出现了10-15bp左右的下行。虽然遭受IPO的冲击，但资金程度却大幅好于市场预期，7天资金利率略上行10bp至3.88%的水平，短端产品收益率出现了一定程度的下行。

目前的7天回购利率水平仍然偏高，1年国开和短融收益率分别为3.85%、4.50%，较去年前期低点仍有差距，与其他期限同品种利差仍处于历史偏低水平。

若资金面能够继续保持稳定利率并有所下行，短端产品收益率仍有进一步下行的空间。对于配置型投资者，中低评级短融仍然具有一定的配置价值。

**中票收益率进一步下行仍有赖资金面**

上周中票市场成交活跃，收益率继续下行20bp左右。虽然12月社融数据超预期，不过国内债券市场在稳定资金面护航下，伴随着铜价暴跌、瑞郎大幅升值等黑天鹅事件的情绪刺激，收益率进一步下探，长端利率债收益率已降至去年11月降息前的低点，中长期信用债已较接近前期低点水平。

整体来看，外围市场债券收益率下行为国内债券带来了比较优势，股市目前的震荡走势或进一步刺激市场投资情绪；但目前的收益率水平已较低，资金利率水平却偏高（前期低点对应的7天资金利率水平在3%左右）。

我们认为债券收益率整体水平的实质下行仍有待宽松货币政策的加码刺激及随之而来的资金利率水平的进一步降至3%或更低，而从社融数据或房地产有关数据来看上述因素或存在一定的压力。

**委托贷款监管新规对城投企业影响负面**

上周城投债追随其他信用产品走势, 7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行15bp至5.85%左右的水平。

上周四川省出台《四川省政府性债务管理办法》，明确全省政府债务由省政府统一举借，对政府债务的发债主体、用途、规模、方式等四方面进行限制等，整体而言并未超出市场预期。

银监会发布《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》对委托贷款的资金来源、用途等进行限制，对城投企业融资影响负面。我们认为城投债短期或随其他品种形成震荡走势，同时仍需警惕低信用资质企业的再融资风险。

**个券点评**

上周共有89只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,416.80亿元。

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