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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:14 BJT

****敬告客户：菲律宾汇市和货币市场1月19日休市，股市正常交易****

路透马尼拉1月19日 - 亲爱的客户，您好，

菲律宾1月19日(一)因教宗来访，菲国汇市及债市将休市一天，但股市正常交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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