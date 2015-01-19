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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:13 BJT

中港个股：新华保险H股暂停买卖，以待公布重大事项

路透香港1月19日 - 中国大型寿险企业--新华保险 周一称，其H股股份暂停买卖，以待公布重大事项。

停牌前，新华H股上周五收报44.65港元。

新华保险的业务还包括资产管理和养老及健康险，2013年实现保险业务收入1,036亿元人民币，总资产逾5,600亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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