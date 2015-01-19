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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 13:00 BJT

《交易视点》中国转债市场正股驱动动能已明显大于估值驱动--中信证券

路透上海1月19日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，经过上周与前周的上涨，在中行和工行转债赎回之前估值已经上涨到2009、2010年的较高水平，如今，正股驱动动能明显大于估值驱动。

短期内民生转债和宝钢EB仍具备配置价值，但若金融板块没有出现明显的利好，建议适当将仓位转向冠城等军工板块、东方等国企改革板块。

**股市短期或回调，中期慢牛趋势未改**

股市在3,220支撑位附近反弹，震荡上行，且股市的延续了前周的风格，创业板和中小板等非权重板块继续补涨，权重股估值在打新资金周四解冻的影响下也略有抬升。

转债稀缺性继续显现，转债上涨幅度超过正股。前周由于平安转债赎回，转债的稀缺性开始显现，各转债涨幅远超正股，上周在中信固收平价指数上涨+2.1%的情况下，转债指数上涨+2.3%。

个券方面，领涨转债为东华、中行、工行、同仁、民生、歌华，周四上市的格力转债上周两天涨幅+43.4%。

股市和债市行情研判。股市方面，我们继续维持之前的判断，预计下周初市场可能在证监会出手干预下略微回调，但货币宽松（通胀维持在低位）、资本市场国际化、改革加速这三大合力推动A股上涨的大逻辑并没有被实质破坏，中期慢牛趋势仍未改变。(完)

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