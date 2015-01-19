《交易视点》中国转债市场正股驱动动能已明显大于估值驱动--中信证券

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，经过上周与前周的上涨，在中行和工行转债赎回之前估值已经上涨到2009、2010年的较高水平，如今，正股驱动动能明显大于估值驱动。
短期内民生转债和宝钢EB仍具备配置价值，但若金融板块没有出现明显的利好，建议适当将仓位转向冠城等军工板块、东方等国企改革板块。
**股市短期或回调，中期慢牛趋势未改**
股市在3,220支撑位附近反弹，震荡上行，且股市的延续了前周的风格，创业板和中小板等非权重板块继续补涨，权重股估值在打新资金周四解冻的影响下也略有抬升。
转债稀缺性继续显现，转债上涨幅度超过正股。前周由于平安转债赎回，转债的稀缺性开始显现，各转债涨幅远超正股，上周在中信固收平价指数上涨+2.1%的情况下，转债指数上涨+2.3%。
个券方面，领涨转债为东华、中行、工行、同仁、民生、歌华，周四上市的格力转债上周两天涨幅+43.4%。
股市和债市行情研判。股市方面，我们继续维持之前的判断，预计下周初市场可能在证监会出手干预下略微回调，但货币宽松（通胀维持在低位）、资本市场国际化、改革加速这三大合力推动A股上涨的大逻辑并没有被实质破坏，中期慢牛趋势仍未改变。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率