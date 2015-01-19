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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 09:31 BJT

国际油市：美国原油跌向48美元，受累于中国数据欠佳

市况料将清淡，因美国市场周一逢马丁路德金纪念日休市。

中国房价跌势仍在持续。路透根据中国国家统计局周日公布数据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降4.3%，连续第四个月同比下跌且跌幅进一步扩大，但环比跌幅继续收窄，成交量环比则增长近9%，再创年内新高。

油价上周小幅上涨，国际能源署(IEA)周五指出，有迹象显示低油价已开始在北美等某些地区造成产量受抑。IEA称油价虽不太可能立即回升，“但有越来越多迹象显示将出现反转。”。

油价大跌将为亚洲主要经济体今年省下数以十亿计美元的液化天然气(LNG)进口费用，减少消费者的电力成本。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍/张明钧)
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