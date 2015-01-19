中国货币市场：缴税近尾声资金收紧，七天回购利率虽跌但形势不乐观

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧；价格方面，主要因现有成交不多而未反映市场真实状况。
交易员称，今日还有一批新股冻结资金解冻，不排除银行在头寸匡算结束后，午后增加供给的可能。至于未来流动性，则要看近期是否还有新股发行，以及节日备付准备情况而定，目前预期相对谨慎。
上海一券商交易员表示，早盘多次向大行询资金未果，现有出资机构中，以14天以上“长钱”居多，且利率偏高。
“现在不是根据自己的喜好来挑资金了，14天以内的，只要价格不是太高都可以接受。但他们都不只是在加权上加点的问题了，就直接报(高)价。”她抱怨说。
她同时指出，今日资金紧张，应该和缴税近尾声有关。不过考虑到还有新股冻结资金回款，不妨再等到下午，看银行头寸匡算好后是否有新增供给出来。
据路透统计，在本轮逾1.4万亿元人民币的新股冻结资金中，今日解冻规模约6,600亿元。
北京一银行交易员透露，除国开行，早盘其他大行出资非常少见。因此在成交并不活跃的同时，也导致了成交价格并未如实反映供求。
央行公开市场一级交易商今日如常报送需求，此前操作已暂停逾一个半月。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6158 2.6041 +1.17
七天 3.7143 3.8475 -13.32
14天 4.6130 4.6302 -1.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2800 3.9900 -71.00
七天 3.8100 3.0150 +79.50
14天 4.0300 3.2150 +81.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00
七天 3.7500 3.9400 -19.00
14天 4.6300 4.6000 +3.00
Shibor
其中:隔夜 2.6600 2.6330 +2.70
七天 3.8310 3.8480 -1.70
三个月 4.8940 4.8890 +0.50
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率