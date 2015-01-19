中国货币市场：缴税近尾声资金收紧，七天回购利率虽跌但形势不乐观

路透上海1月19日 - 中国银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧；价格方面，主要因现有成交不多而未反映市场真实状况。

交易员称，今日还有一批新股冻结资金解冻，不排除银行在头寸匡算结束后，午后增加供给的可能。至于未来流动性，则要看近期是否还有新股发行，以及节日备付准备情况而定，目前预期相对谨慎。

上海一券商交易员表示，早盘多次向大行询资金未果，现有出资机构中，以14天以上“长钱”居多，且利率偏高。

“现在不是根据自己的喜好来挑资金了，14天以内的，只要价格不是太高都可以接受。但他们都不只是在加权上加点的问题了，就直接报(高)价。”她抱怨说。

她同时指出，今日资金紧张，应该和缴税近尾声有关。不过考虑到还有新股冻结资金回款，不妨再等到下午，看银行头寸匡算好后是否有新增供给出来。

据路透统计，在本轮逾1.4万亿元人民币的新股冻结资金中，今日解冻规模约6,600亿元。

北京一银行交易员透露，除国开行，早盘其他大行出资非常少见。因此在成交并不活跃的同时，也导致了成交价格并未如实反映供求。

央行公开市场一级交易商今日如常报送需求，此前操作已暂停逾一个半月。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6158 2.6041 +1.17

七天 3.7143 3.8475 -13.32

14天 4.6130 4.6302 -1.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2800 3.9900 -71.00

七天 3.8100 3.0150 +79.50

14天 4.0300 3.2150 +81.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00

七天 3.7500 3.9400 -19.00

14天 4.6300 4.6000 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.6600 2.6330 +2.70

七天 3.8310 3.8480 -1.70

三个月 4.8940 4.8890 +0.50