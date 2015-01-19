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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:27 BJT

更新版 1-日本热股：报导称夏普本财年料重现亏损，打压股价重挫至两年低点

(新增夏普公司声明及股价变动)

* 日本经济新闻报导称，夏普或净亏“数以百亿计日圆”

* 报导称营业利润料是稍早估值的一半

* 夏普称不太可能实现获利预估

* 夏普股价早盘盘中重挫7%

路透东京1月19日 - 据日本经济新闻报导，受电视和其他关键产品的激烈价格战冲击，陷入困境的日本电子公司夏普 本会计年度或将再度亏损。受此消息影响，夏普股价周一盘中一度跌至两年低点。

报导称，部分由于一笔非常项目，夏普可能有“数以百亿计日圆”净亏损，而稍早时的公司预期为净利300亿日圆(2.55亿美元)。

夏普周一在一份声明中称，由于液晶显示器面板竞争激烈，而且外汇市场波动迅速，影响到国内利润，所以可能无法实现稍早的获利预估。夏普称，其正在考虑是否修正获利预估。

日本经济新闻报导，截至3月底的当前财年，夏普营业利润可能在500亿日圆左右，是公司稍早估值的约一半，也是去年营业利润的一半。

0125GMT，夏普股价大跌6.35%至236日圆，同期日经指数 涨0.6%。夏普股价之前一度低见229日圆，为2012年12月以来低点，日内跌幅高达9%。

夏普上一财政年度获得少量净利，因重组支出较大。之前两年，夏普累计净亏近80亿美元。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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