更新版 1-日本热股：报导称夏普本财年料重现亏损，打压股价重挫至两年低点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增夏普公司声明及股价变动)
* 日本经济新闻报导称，夏普或净亏“数以百亿计日圆”
* 报导称营业利润料是稍早估值的一半
* 夏普称不太可能实现获利预估
* 夏普股价早盘盘中重挫7%
路透东京1月19日 - 据日本经济新闻报导，受电视和其他关键产品的激烈价格战冲击，陷入困境的日本电子公司夏普 本会计年度或将再度亏损。受此消息影响，夏普股价周一盘中一度跌至两年低点。
报导称，部分由于一笔非常项目，夏普可能有“数以百亿计日圆”净亏损，而稍早时的公司预期为净利300亿日圆(2.55亿美元)。
夏普周一在一份声明中称，由于液晶显示器面板竞争激烈，而且外汇市场波动迅速，影响到国内利润，所以可能无法实现稍早的获利预估。夏普称，其正在考虑是否修正获利预估。
日本经济新闻报导，截至3月底的当前财年，夏普营业利润可能在500亿日圆左右，是公司稍早估值的约一半，也是去年营业利润的一半。
0125GMT，夏普股价大跌6.35%至236日圆，同期日经指数 涨0.6%。夏普股价之前一度低见229日圆，为2012年12月以来低点，日内跌幅高达9%。
夏普上一财政年度获得少量净利，因重组支出较大。之前两年，夏普累计净亏近80亿美元。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率