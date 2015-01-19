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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 09:33 BJT

香港热股：中信证券与海通证券开盘大跌，因内地查处高增长的两融业务

路透香港1月19日 - 中国大型券商中信证券 与海通证券 的H股周一开盘大幅下跌，因中国证监会对快速增长的融资融券（“两融”）进行查处。

中信证券H股开盘跌11.5%，报25港元；海通证券亦跌13.04%，报16港元。

中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券，海通证券和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。

受此消息拖累，其他券商如银河证券 、中州证券 亦跌逾10%及8%。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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