投行观点：委托贷款新规对中国权益市场短期偏空，对债市较利好--中金

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港1月19日 - 中国银监会于近日发布有关的管理新规，拟对委托贷款业务进行规范。中金公司固定收益研究团队对此新规做了最新解读，认为该办法对权益市场短期利空、中期利好，但肯定对债市较为利好。
以下为具体分析：
一、这是对国办107号文关于影子银行监管有关问题的进一步落实，早有端倪。
二、什么是委贷？《贷款通则》中规定：“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。委托贷款是指由委托人委托业务银行代为向贷款对象发放、监督使用并协助收回的贷款业务。原则上，规范的委贷业务中，受托银行只收取手续费，不承担贷款风险，属于其表外业务。
三、委贷是如何异化为影子银行的？一方面，实体企业有需求，城投融资平台、房地产及过剩产能行业受制于表内贷款限制，只能通过非标融资；另一方面，银行等面临存贷比、信贷规模限制、资金充足率等制约，有动力通过表外途径向该类贷款需求方企业放贷。
于是银行通过券商资管、基金子公司等通道，对接银行理财、同业等资金，并将资金由通道通过委托贷款给予融资企业，完成了监管套利。显然，这导致信贷规模和行业限制等政策被绕开，而银行是其背后的实际风险承担者，违背了委托代理业务的原则。
四、委贷有多大？2014年新增委托贷款2.51万亿元，在社会融资总量中仅次于信贷，占比高达15.2%。其中，去年12月份更是达到了4582 亿元，我们猜测源于地方债务存量规模1月5日向财政部上报截止日前，由于表内贷款规模受控，银行借由委贷突击向地方融资平台放贷的末班车效应。
五、影响如何？其他通道仍存在，信托贷款、融资租赁等等，但信托贷款等监管更为严格，不能完全替代委托贷款。对影子银行控、堵仍在继续，在一定程度将带来信用紧缩效应，加上城投债发行难明确等，不利于经济增长，局部出现资金链风险的担忧加剧。一只手硬，一只手应该弱，严监管且经济下行预期抬升下，货币政策放松预期将继续升温。
对权益市场而言，短期由于文件中提及委贷资金不能投股市等（本身就是误读），叠加近期其他政策导向，以及银行盈利、券商资管业务量下降（均较为微弱）等都会引发短期权益市场的担忧。中期看，城投等无效部门继续遭遇政策挤压，对要素成本的扭曲下降，融资需求受到压制、非传统金融资产扩容势头逆转，叠加货币政策放松预期，对权益市场中期影响反而可能偏利好。当然，对债券市场的影响显然偏正面，其中低等级和城投再融资风险稍有提升。（完） (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)