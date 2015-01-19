投行观点：委托贷款新规对中国权益市场短期偏空，对债市较利好--中金

路透香港1月19日 - 中国银监会于近日发布有关的管理新规，拟对委托贷款业务进行规范。中金公司固定收益研究团队对此新规做了最新解读，认为该办法对权益市场短期利空、中期利好，但肯定对债市较为利好。

以下为具体分析：

一、这是对国办107号文关于影子银行监管有关问题的进一步落实，早有端倪。

二、什么是委贷？《贷款通则》中规定：“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。委托贷款是指由委托人委托业务银行代为向贷款对象发放、监督使用并协助收回的贷款业务。原则上，规范的委贷业务中，受托银行只收取手续费，不承担贷款风险，属于其表外业务。

三、委贷是如何异化为影子银行的？一方面，实体企业有需求，城投融资平台、房地产及过剩产能行业受制于表内贷款限制，只能通过非标融资；另一方面，银行等面临存贷比、信贷规模限制、资金充足率等制约，有动力通过表外途径向该类贷款需求方企业放贷。

于是银行通过券商资管、基金子公司等通道，对接银行理财、同业等资金，并将资金由通道通过委托贷款给予融资企业，完成了监管套利。显然，这导致信贷规模和行业限制等政策被绕开，而银行是其背后的实际风险承担者，违背了委托代理业务的原则。

四、委贷有多大？2014年新增委托贷款2.51万亿元，在社会融资总量中仅次于信贷，占比高达15.2%。其中，去年12月份更是达到了4582 亿元，我们猜测源于地方债务存量规模1月5日向财政部上报截止日前，由于表内贷款规模受控，银行借由委贷突击向地方融资平台放贷的末班车效应。

五、影响如何？其他通道仍存在，信托贷款、融资租赁等等，但信托贷款等监管更为严格，不能完全替代委托贷款。对影子银行控、堵仍在继续，在一定程度将带来信用紧缩效应，加上城投债发行难明确等，不利于经济增长，局部出现资金链风险的担忧加剧。一只手硬，一只手应该弱，严监管且经济下行预期抬升下，货币政策放松预期将继续升温。