日本经济：日本央行政策会议料压力陡增，因油价大跌威胁其通胀目标

据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行下周或决定扩大两项贷款计划的规模，并将计划截止日期从3月份延后。这两项贷款计划是为了鼓励商业银行增加信贷投放。

但部分分析师表示，万一日本央行理事会对下一个财年的通胀预估中值低于1%，那么将无法排除央行在QQE计划下意外增加资产购置的可能性。

“央行在10月时的行动与油价连系在一起，像是作茧自缚，”东短研究首席经济分析师加藤出表示，“油价下跌对日本这类石油进口大国有益。但对日本央行却是个问题。”

几位消息人士也表示，日本央行也将在季度报告的长期预测中，上修对下一个财年的经济成长预估。

那可能有助于让日本央行维持政策不变的立场上站得住脚。日本央行希望证明经济改善将可缩窄产出缺口并带动薪资成长，抵销油价下跌带来的暂时下行压力。

日本央行会在每年4月与10月，就经济与物价的预估发布半年度报告。该行会在1月与7月的政策会议中检视这些预估。许多民间分析师预期，接下来两个财年的消费通胀率将盘旋于1%以下。