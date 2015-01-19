日本经济：日本央行政策会议料压力陡增，因油价大跌威胁其通胀目标

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行下周或决定扩大两项贷款计划的规模，并将计划截止日期从3月份延后。这两项贷款计划是为了鼓励商业银行增加信贷投放。
但部分分析师表示，万一日本央行理事会对下一个财年的通胀预估中值低于1%，那么将无法排除央行在QQE计划下意外增加资产购置的可能性。
“央行在10月时的行动与油价连系在一起，像是作茧自缚，”东短研究首席经济分析师加藤出表示，“油价下跌对日本这类石油进口大国有益。但对日本央行却是个问题。”
几位消息人士也表示，日本央行也将在季度报告的长期预测中，上修对下一个财年的经济成长预估。
那可能有助于让日本央行维持政策不变的立场上站得住脚。日本央行希望证明经济改善将可缩窄产出缺口并带动薪资成长，抵销油价下跌带来的暂时下行压力。
日本央行会在每年4月与10月，就经济与物价的预估发布半年度报告。该行会在1月与7月的政策会议中检视这些预估。许多民间分析师预期，接下来两个财年的消费通胀率将盘旋于1%以下。
依据QQE，日本央行已承诺透过积极的资产购置计划将货币基础垫高一倍，藉此在4月起的新财年达成2%的通胀率。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 贷素萍/李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率