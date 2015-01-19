《中国债券市场每日交易备忘》--1月19日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --中国证监会主席肖钢近日表示，今年稳妥推进股票发行注册制改革，继续引导长期资 金入市，在稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给；平稳推出原油期货、上证50ET F期权和10年期国债期货等新产品、新工具，推动场外衍生品市场发展。 --中国房价跌势仍在持续。路透根据中国国家统计局周日公布数据测算，12月70个大中 城市新建住宅销售价格同比下降4.3%，连续第四个月同比下跌且跌幅进一步扩大，但环比跌 幅继续收窄，成交量环比则增长近9%，再创年内新高。 --中信证券1月18日晚间公告，因存在到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会 采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。公司已采取包括暂停新开立融 资融券客户信用账户3个月，清理完成旧的逾期合约等整改措施。据了解，海通证券、国泰 君安证券也在积极制定整改措施。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次