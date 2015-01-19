《中国债券市场每日交易备忘》--1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --中国证监会主席肖钢近日表示，今年稳妥推进股票发行注册制改革，继续引导长期资 金入市，在稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给；平稳推出原油期货、上证50ET F期权和10年期国债期货等新产品、新工具，推动场外衍生品市场发展。 --中国房价跌势仍在持续。路透根据中国国家统计局周日公布数据测算，12月70个大中 城市新建住宅销售价格同比下降4.3%，连续第四个月同比下跌且跌幅进一步扩大，但环比跌 幅继续收窄，成交量环比则增长近9%，再创年内新高。 --中信证券1月18日晚间公告，因存在到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会 采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。公司已采取包括暂停新开立融 资融券客户信用账户3个月，清理完成旧的逾期合约等整改措施。据了解，海通证券、国泰 君安证券也在积极制定整改措施。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率