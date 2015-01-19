英国经济：金融业第四季表现抢眼，创1996年以来最快增速

路透伦敦1月19日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布，英国金融业公布去年第四季创下近20年来最大业务增幅。

CBI称，12月当季金融服务业务量指数从9月的正49升至正57，为1996年12月以来最高水准。

“金融服务业企业持续强劲增长，整体乐观程度、业务量及获利均在增加，”CBI负责经济的主管Rain Newton-Smith称。

但这一良好的数据与官方数据相左，后者显示截至10月的三个月金融服务业产出较上年同期下降3.2%。

另外安永会计师事务所周一发布的预估显示，油价暴跌应帮助英国经济今年总体成长2.9%，较10月时的预估增加0.5个百分点。

“就经济成长前景来说，这不是一个转折，在经济复苏失去动能之际，油价下跌，这将使经济成长在一两年内升至较高水准，”安永顾问Peter Spencer称。

CBI对银行、券商、保险业者及资产管理企业进行的调查显示，该领域仍在裁员，以银行业和寿险业裁员最多，不过在企业合规等一些领域仍人才匮乏。

金融服务业在英国经济中约占10%的比重，该比率高于其他大型经济体，英国金融业仍尚未从2008-09年的危机中复苏。

Newton-Smith称，“家庭财务状况走强、利率持续处于低位，以及近期对印花税(地产交易税)的调整，均暗示金融业将好转。”(完)