英国经济：金融业第四季表现抢眼，创1996年以来最快增速

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦1月19日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布，英国金融业公布去年第四季创下近20年来最大业务增幅。
CBI称，12月当季金融服务业务量指数从9月的正49升至正57，为1996年12月以来最高水准。
“金融服务业企业持续强劲增长，整体乐观程度、业务量及获利均在增加，”CBI负责经济的主管Rain Newton-Smith称。
但这一良好的数据与官方数据相左，后者显示截至10月的三个月金融服务业产出较上年同期下降3.2%。
另外安永会计师事务所周一发布的预估显示，油价暴跌应帮助英国经济今年总体成长2.9%，较10月时的预估增加0.5个百分点。
“就经济成长前景来说，这不是一个转折，在经济复苏失去动能之际，油价下跌，这将使经济成长在一两年内升至较高水准，”安永顾问Peter Spencer称。
CBI对银行、券商、保险业者及资产管理企业进行的调查显示，该领域仍在裁员，以银行业和寿险业裁员最多，不过在企业合规等一些领域仍人才匮乏。
金融服务业在英国经济中约占10%的比重，该比率高于其他大型经济体，英国金融业仍尚未从2008-09年的危机中复苏。
Newton-Smith称，“家庭财务状况走强、利率持续处于低位，以及近期对印花税(地产交易税)的调整，均暗示金融业将好转。”(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)