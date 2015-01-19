版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元从高位回落，受澳元/日圆卖盘拖累

0125GMT
    
    * 澳元/美元从0.8244高位回落，因部分澳元/日圆卖盘限制涨势
    * 澳元/日圆从稍早的日内高位96.85，回落至96.45
    * 澳元/美元在略高于0.8200有买盘，卖盘则介于0.8250/70区间
    (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐