《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国废除养老金“双轨制”，迈出收入分配公平一大步

中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。

--路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓，央行有可能降息

一项路透调查显示，今年中国经济增长率可能进一步下降，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约。

--香港数据：10-12月失业率连续六个月持平在3.3%，短期内料维持较低水平

香港政府周一公布，去年10-12月失业率为3.3%，与9-11月持平，并已连续六个月持平这水平；就业不足率亦维持在1.6%；展望失业率在短期内可望维持于较低水平。

--台湾政治：国民党新主席称将检讨政策推动落差，让行政与立法同步

台湾中国国民党周一进行主席交接，新任党主席朱立伦表示，国民党基本路线虽站在主流民意，但行政与立法无法契合同步，因此要检讨政策推动的落差。

【金融】

--中国金融：结汇意愿低令12月外占减逾千亿，低增或下滑势头料延续

中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。

--香港金融：联汇制度是经济“定海神针”，政府无意改变--财政司司长

同属细小而开放经济体的瑞士取消汇率上限所引发大波动，香港财政司司长曾俊华对此表示，香港维持港元兑换美元汇率稳定，乃是经济的“定海神针”，政府亦无意作出改变。

--银行观点：全面宽松概率降低，中国年内降准或在两次以内--浦发

中国央行货币政策司司长张晓慧近日撰文指出，中国在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健,要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。这引发市场对央行货币政策路径新思考。对此，上海浦发银行最新报告预计，在“金融热、经济冷”的格局下，今年央行降准操作会在两次以内，定向PSL规模将大幅增加。

--银行观点：油价回落对香港经济促进作用有限，不宜高估影响--恒生

香港恒生银行 0011.HK 周一发表研究报告称，国际原油价格急挫有利纾缓通胀压力，但对出口以至整体经济增长的促进作用有限，不宜高估有关影响。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍如常上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：缴税近尾声资金收紧，七天回购利率虽跌但形势不乐观

中国银行间市场周一主要回购利率持稳或下行，不过资金实际形势并不乐观。缴税临近尾声，除国开行外的大型银行罕有出资，隔夜等较短期限供给明显收紧；价格方面，主要因现有成交不多而未反映市场真实状况。

--中国债市动态：现券收益率略跌，股市大跌支撑避险需求

中国银行间债市周一早盘现券收益率略跌，证监会整顿融资融券业务导致今日股市开盘即大跌，避险情绪泛起支撑债市买盘，不过由于资金面偏紧，收益率下行动力亦有限，IRS(利率互换)也仅维持震荡表现。

【外汇】

--中国汇市：人民币收跌至逾半月低位，瑞郎“黑天鹅”事件引致的恐慌犹存

人民币兑美元即期 周一收跌至逾半个月低位，中间价下跌及上一交易日离岸CNH大幅下挫带动市场开盘即下挫。交易员称，目前市场还笼罩在瑞郎“脱欧”黑天鹅事件的恐慌余波中，加上境内外价差较阔，均推动早盘人民币跌至逾半月低位，但长期贬值趋势还未形成。

【证券/行业】

--《焦点》中国证监会整顿券商两融业务，大盘受惊证券股遭踩踏

中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚，无疑给本轮“杠杆牛市”浇上一盆冷水。周一A股大盘早盘暴跌逾6%，券商保险等前期领涨板块大面积跌停。

--中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫

中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

--中港证券：证监会主席称将推动内地与香港两地基金互认及跨境投资便利化

中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展，并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。

--中国证券：证监会将推动深港通，推动A股纳入MSCI等国际指数--官员

中国证监会国际合作部主任祁斌表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。

--中港个股：中信证券称严控融资融券新增逾期，到期未了结将强制平仓

在受到中国证监会暂停融资融券新开信用账户三个月处罚后，中信证券称，除在规定时间内清理完旧的逾期合约外，自上周五(16日)起，即不允许新增任何新的合约逾期，对到期未了结的合约将强制平仓。

--香港新股：联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。

--企业并购：小米同意从腾讯手中购入金山软件3%的股权

根据金山软件周一递交的文件，中国手机厂商小米已同意以5.27亿港元(6,799万美元)的价格，从腾讯手中收购金山软件大约3%的股权。

--中国汽车：电动汽车在十年内的销售占比将达11-15%，跑车为热选--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，中国更严格的环保要求以及急速的城镇化将为电动汽车开辟广阔的市场空间，预期到2025年电动汽车的销售占比将会达到11-15%，主要受小型汽车和跑车需求引领。

--中国企业：万达集团去年营收增三成，未来服务业收入利润将超房地产