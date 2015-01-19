永安期货：中国期指多头信心有待恢复

在2014年7月中旬行情启动前，期指总持仓量大约维持在17万手左右，去年12月和今年1月持仓均值分别是22.3万手和22.6万手。1月两个交易周成交持仓比有所下降，月均值由去年12月的8.90下降至目前的7.15。整体上看，拉动本轮行情的资金总体还维持在场内，这对行情的延续有利，但市场成交热情有明显回落趋势。期指创新高后，市场对于行情持续性的担忧有所增加，行情的再次启动需要成交量的配合。(完)