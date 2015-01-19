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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:44 BJT

永安期货：中国期指多头信心有待恢复

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

在上周五交割日，期指维持高位振荡格局，IF1502合约收盘报3667.2点，涨幅0.47%。量能方面，2015年第二个交易周期指总成交量呈现萎缩态势，周均成交量为151万手，较第一周均值171万手下降11.7%。总持仓量均值为22.2万手，较第一周22.9万手略有回落。

在2014年7月中旬行情启动前，期指总持仓量大约维持在17万手左右，去年12月和今年1月持仓均值分别是22.3万手和22.6万手。1月两个交易周成交持仓比有所下降，月均值由去年12月的8.90下降至目前的7.15。整体上看，拉动本轮行情的资金总体还维持在场内，这对行情的延续有利，但市场成交热情有明显回落趋势。期指创新高后，市场对于行情持续性的担忧有所增加，行情的再次启动需要成交量的配合。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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