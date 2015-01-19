新闻稿：铜价可能比油价和铁矿石价格更具韧性--惠誉

(以下摘译自惠誉英文声明稿) 伦敦1月16日 - 评级机构惠誉表示，虽然本周稍早暴跌，但铜价不太 可能像油价和铁矿石价格那样长期下跌。对获得惠誉评级的矿企而言，目 前处在每吨5,600美元左右的铜价仍能提供适当利润。这些企业通常是经 营几座矿场的大中型矿企。但由于成本较高，如果铜价跌至每吨4,500美 元左右，那么那些未获得评级的矿企可能无法盈利。 铜价大跌受累于对全球经济的担忧、中国增长放缓和该国出现的投机 活动，以及2015年及以后市场将由供需平衡转为供应过剩的预期。美元走 强也可能给铜价带来压力。 不过，虽然中国经济增长正在放缓，但我们仍预计该国2015年国内生 产总值(GDP)将增长6.8%，而且增长基础远高于本年代初期。中国铜进口 月度数据也并未显示出任何实质放缓迹象。过去几天实货购买减少可能已 推动价格下跌。但在中国农历新年到来前这是常见现象。农历新年假期期 间工业活动大幅放缓，大宗商品交易商不愿在此期间持有大量库存。 供应方面，新铜矿开发推后意味着，市场供应过剩情况可能不会像预 期的那么严重。市场此前预计，2015年实货市场将出现数十万吨过剩供应 ，但目前看来这个预期过高，我们认为过剩规模可能介于10-15万吨。一 个大型项目推后或南美矿场罢工，就足以消除这些过剩的供应。 倘若铜价确实跌至每吨4,500美元甚至更低，那么KAZ Minerals等成 本较高生产商受到的打击将最大。这也可能让First Quantum等其它尚未 完成大规模资本支出计划的矿企重新考虑这些计划的时机。(完) (编译 许娜；审校 张涛)