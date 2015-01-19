新闻稿：铜价可能比油价和铁矿石价格更具韧性--惠誉

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(以下摘译自惠誉英文声明稿) 伦敦1月16日 - 评级机构惠誉表示，虽然本周稍早暴跌，但铜价不太 可能像油价和铁矿石价格那样长期下跌。对获得惠誉评级的矿企而言，目 前处在每吨5,600美元左右的铜价仍能提供适当利润。这些企业通常是经 营几座矿场的大中型矿企。但由于成本较高，如果铜价跌至每吨4,500美 元左右，那么那些未获得评级的矿企可能无法盈利。 铜价大跌受累于对全球经济的担忧、中国增长放缓和该国出现的投机 活动，以及2015年及以后市场将由供需平衡转为供应过剩的预期。美元走 强也可能给铜价带来压力。 不过，虽然中国经济增长正在放缓，但我们仍预计该国2015年国内生 产总值(GDP)将增长6.8%，而且增长基础远高于本年代初期。中国铜进口 月度数据也并未显示出任何实质放缓迹象。过去几天实货购买减少可能已 推动价格下跌。但在中国农历新年到来前这是常见现象。农历新年假期期 间工业活动大幅放缓，大宗商品交易商不愿在此期间持有大量库存。 供应方面，新铜矿开发推后意味着，市场供应过剩情况可能不会像预 期的那么严重。市场此前预计，2015年实货市场将出现数十万吨过剩供应 ，但目前看来这个预期过高，我们认为过剩规模可能介于10-15万吨。一 个大型项目推后或南美矿场罢工，就足以消除这些过剩的供应。 倘若铜价确实跌至每吨4,500美元甚至更低，那么KAZ Minerals等成 本较高生产商受到的打击将最大。这也可能让First Quantum等其它尚未 完成大规模资本支出计划的矿企重新考虑这些计划的时机。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率