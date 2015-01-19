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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:45 BJT

银河期货：沪铜进入超跌反弹阶段

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

2015年年初国内外铜市表现疲软，特别是最近一周，LME铜最大跌幅达到12.3%，沪铜跌幅达到9.7%，相对于2014年的收盘价，年初国内外铜价的最大跌幅达到了15%。回顾2011年铜市转熊以来，铜价在2012、2013、2014年都出现过一波15%—20%的跌幅，此后便处于区间振荡。对于2015年，铜价将继续下跌，下行目标定在5500美元/吨，年均价为6000美元/吨，较2014年的6820美元/吨下降12%左右。但近期铜价基本已经达到目标位，回顾过去三年的表现，今年历史行情将再次重演，未来一段时间铜价将进入区间振荡，近期做反弹成为首选。

　　近期铜价的下跌基本已使2015年的大多数跌幅得到体现，估计近期铜价将进入反弹阶段，LME铜反弹阻力位在6100—6300美元/吨，沪铜在43000元/吨附近。1月下旬市场还会有国内宏观数据，欧元区关于QE会议以及希腊大选等因素出现，铜价低位剧烈振荡仍难避免。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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