银河期货：沪铜进入超跌反弹阶段

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自1月19日的《期货日报》：
2015年年初国内外铜市表现疲软，特别是最近一周，LME铜最大跌幅达到12.3%，沪铜跌幅达到9.7%，相对于2014年的收盘价，年初国内外铜价的最大跌幅达到了15%。回顾2011年铜市转熊以来，铜价在2012、2013、2014年都出现过一波15%—20%的跌幅，此后便处于区间振荡。对于2015年，铜价将继续下跌，下行目标定在5500美元/吨，年均价为6000美元/吨，较2014年的6820美元/吨下降12%左右。但近期铜价基本已经达到目标位，回顾过去三年的表现，今年历史行情将再次重演，未来一段时间铜价将进入区间振荡，近期做反弹成为首选。
近期铜价的下跌基本已使2015年的大多数跌幅得到体现，估计近期铜价将进入反弹阶段，LME铜反弹阻力位在6100—6300美元/吨，沪铜在43000元/吨附近。1月下旬市场还会有国内宏观数据，欧元区关于QE会议以及希腊大选等因素出现，铜价低位剧烈振荡仍难避免。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率