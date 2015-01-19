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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:50 BJT

金瑞期货：上期有色金属指数再创新低，有望受铜价低位反弹带动企稳

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

上周三，沪铜探至五年半来新低，带动国内商品期货盘面相继失守。上期有色金属指数上周开盘于2535，报收于2362，最低2303，跌幅约为7.11%，经历三连跌后再创近年新低。指数成分铜1503上周下跌3210元/吨、锌1503上周下跌645元/吨、铝1503上周下跌35元/吨、铅1503上周下跌225元/吨。

短期来看，有色金属指数因 “金融属性”的影响使其价格波动有所增加。近期投资者需关注国际油价波动情况、美元是否走强、欧元区金融风险情况等。总体而言，在铜需求增幅大于总体经济增幅的情况下，铜价有望低位反弹，进而带动有色金属指数企稳于2300以上。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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