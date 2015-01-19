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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:51 BJT

国泰君安期货：国内豆油港口库存下降有利于大连豆油期货价格回暖

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

1月16日，在原油上涨的带动下，CBOT豆油率先反弹，主力03合约收于33.39美分/磅，涨幅约1.21%。由于上周油脂油料市场先后迎来MPOB供需报告、USDA供需报告、谷物季度库存报告、NOPA压榨报告等重要报告，其中尤以USDA供需报告上调大豆等主要油籽作物产量、库存等令市场颇感意外，从而油脂油料相关品种期货价格也迎来近六个月来最大周跌幅。笔在这一系列报告中，对于豆油而言，利多因素犹存，将支撑豆油价格。

　　国内方面，豆油港口商业库存继续下降。据统计，截至1月16日，豆油港口商业库存为101.5万吨，较前一周降幅约5%，环比降幅约13.25%，创下自2014年5月以来最低库存水平。自2014年10月中旬至今，豆油港口商业库存已下降约26%，低于自2012年10月以来的平均库存水平111.57万吨。豆油港口库存保持下降趋势有利于国内豆油价格回暖。随着后期国内春节、元宵节等消费旺季的到来，国内豆油库存仍有下降空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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