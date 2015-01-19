国泰君安期货：国内豆油港口库存下降有利于大连豆油期货价格回暖

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自1月19日的《期货日报》：
1月16日，在原油上涨的带动下，CBOT豆油率先反弹，主力03合约收于33.39美分/磅，涨幅约1.21%。由于上周油脂油料市场先后迎来MPOB供需报告、USDA供需报告、谷物季度库存报告、NOPA压榨报告等重要报告，其中尤以USDA供需报告上调大豆等主要油籽作物产量、库存等令市场颇感意外，从而油脂油料相关品种期货价格也迎来近六个月来最大周跌幅。笔在这一系列报告中，对于豆油而言，利多因素犹存，将支撑豆油价格。
国内方面，豆油港口商业库存继续下降。据统计，截至1月16日，豆油港口商业库存为101.5万吨，较前一周降幅约5%，环比降幅约13.25%，创下自2014年5月以来最低库存水平。自2014年10月中旬至今，豆油港口商业库存已下降约26%，低于自2012年10月以来的平均库存水平111.57万吨。豆油港口库存保持下降趋势有利于国内豆油价格回暖。随着后期国内春节、元宵节等消费旺季的到来，国内豆油库存仍有下降空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率