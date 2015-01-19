主要国家经济指标预测--1月20日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日(二) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 12月 -0.4% 持平 (较上年同期) -1.4% -0.9% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差13.73 对全球贸易收支 -- 顺差53.97 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 正40.0 正34.9 ZEW现况指数 正14.8 正10.0 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -0.7% -0.6% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 58 57 2145 新西兰CPI(较前季) 第四季 持平 +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.0% 1月20日-21日 2330 澳洲消费者信心 1月 -- -5.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月19日(一) 0030 澳洲新车销售 12月 +3.0% -- 0430 日本工业生产 11月修正值 -0.5% -- 产能利用率(较前月) -0.8% -- 0500 日本消费者信心指数 12月 38.8 -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -0.4% -- (较上年同期) -2.1% -- 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 181 -- 未经季节调整经常帐(亿欧元) 246 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 403 -- 2100 新西兰NZIER企业信心 第四季 净23% -- 新西兰NZIER产能利用率指数 91.9% -- 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 正9 -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率