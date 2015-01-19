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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--1月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段      预估值      前值
    
    1月20日(二)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                   12月         -0.4%        持平
                            (较上年同期)                            -1.4%       -0.9%
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 11月           --    顺差13.73
               对全球贸易收支                                         --    顺差53.97
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                       1月        正40.0      正34.9
              ZEW现况指数                                          正14.8      正10.0
    1330  加拿大制造业销售(较前月)            　　　　 11月         -0.7%       -0.6%
    1500  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         1月            58           57    
    2145  新西兰CPI(较前季)                           第四季        持平        +0.3%
                  (较上年同期)                                      +0.9%       +1.0%
        
    1月20日-21日
    2330 澳洲消费者信心                                 1月          --         -5.7%
       
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月19日(一)
    
    0030 澳洲新车销售                                  12月           +3.0%      --       
    0430 日本工业生产                             11月修正值          -0.5%      --       
             产能利用率(较前月)                                       -0.8%      --       
    0500 日本消费者信心指数                           12月             38.8      --       
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  12月            -0.4%      --       
                             (较上年同期)                             -2.1%      --       
    0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)               11月              181      --     
              未经季节调整经常帐(亿欧元)                                246      --     
              直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                           403      --     
    2100 新西兰NZIER企业信心                          第四季          净23%      --     
         新西兰NZIER产能利用率指数                                    91.9%      --     
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                1月              正9      --     
             
    (完)
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