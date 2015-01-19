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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:57 BJT

期货日报：大连铁矿石期货价格一季度难以反弹

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

铁矿石市场的逻辑相对简单，即在钢厂产能利用率达到极限水平，且没有更多新产能投放的前提下，铁矿石的供应主导了市场走势。从传统季节性经验看，每年一季度均面临矿山供应量缩减，那么一季度铁矿石价格应该处于全年走势最强的时期。

　　2015年一季度铁矿石价格走势恐怕难以达到预期，供应减量会对价格有所支撑，但这仅仅使得铁矿石价格在一季度不出现大幅下跌，同时需要钢厂不减产加以配合。考虑到铁矿石仍旧处于去库存周期内，价格大幅反弹的可能性也不大，如果消费不减少，同时人民币和澳元兑美元的汇率保持相对稳定，一季度铁矿石价格会在480—520元/吨之间波动。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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