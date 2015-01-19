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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:07 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元兑欧元接近数月高点，因欧洲央行料推出QE

“理论上讲，这将有利于短期风险胃纳，并将有利于澳元等对风险敏感的货币。”

但欧洲央行也有可能不会采取包括大规模购债计划在内的大胆举措，从而令一些市场人士感到失望。

事实证明，澳元和新西兰元兑美元可顶住市场波动性上升和大宗商品价格下滑的影响。澳元兑美元 持稳于0.8229，距上周所及的一个月高点0.8295美元不远。

移动均线指标显示，澳元兑美元有上行趋势，阻力位在0.8350，支撑位在0.8145。澳元本月稍早一度跌至六年新低。

新西兰元兑美元 在0.7787止步不前，周五跌至0.7742之后很容易受到冲击。(完)

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