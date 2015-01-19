澳新汇市：澳元与新西兰元兑欧元接近数月高点，因欧洲央行料推出QE

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“理论上讲，这将有利于短期风险胃纳，并将有利于澳元等对风险敏感的货币。”
但欧洲央行也有可能不会采取包括大规模购债计划在内的大胆举措，从而令一些市场人士感到失望。
事实证明，澳元和新西兰元兑美元可顶住市场波动性上升和大宗商品价格下滑的影响。澳元兑美元 持稳于0.8229，距上周所及的一个月高点0.8295美元不远。
移动均线指标显示，澳元兑美元有上行趋势，阻力位在0.8350，支撑位在0.8145。澳元本月稍早一度跌至六年新低。
新西兰元兑美元 在0.7787止步不前，周五跌至0.7742之后很容易受到冲击。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/王颖；审校 张涛/许娜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率