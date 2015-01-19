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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:06 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆走跌，受沪综指重挫逾5%打压

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    * 中国证监会宣布整顿融资融券业务结果，令沪综指大跌5% 
    * 这项消息引发澳元/日圆抛售与避险情绪
    * 澳元/日圆下跌逾0.50%，落至一目均衡基准线96.28下方
    * 在95.95的日线图一目均衡转换线位置有较多支撑(完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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