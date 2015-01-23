《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月19日-23日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国2014年经济增长7.4%符合新常态，今年政策宽松不会缺席

中国周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

--达沃斯论坛：中国经济2015年仍面临下行压力，但不会硬着陆--总理

中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。

--达沃斯论坛：中国央行行长称应保持政策稳定，尽管一些城市房价下降

中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。

--中国财政：今年起编制三年滚动预算，地方政府不得新设偿债准备金

中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。

--中国数据：1月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，政策仍需放松

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

--路透专访：今年中国经济宜"保7争7.5%"，货币政策是关键--发改委专家

中国经济2014年增速创24年低点。中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。

--专家观点：中国“十三五”经济增长目标宜定为6.8%--国经中心

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军建议，中国“十三五”（2016-2020年）经济增长目标宜定为6.8%，这一数值应当被看作是调控的中线，而非“底线”或“下限”。这样的发展速度可做到“可进可退、可攻可守”。

--中国经济：今后几年对外投资增速将高于FDI，今年外贸平稳--商务部

随着中国对外投资高速增长，双向投资去年首次接近平衡，中国商务部周三表示，预计今后几年对外投资增速将高于吸引外资（FDI）增速，今年外贸进出口料适度平稳增长。

--中国外汇：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，未来中国仍保持对国际资本尤其是中长期资本的吸引力，但亦面临不确定因素，总体看将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。

--《综述》中国废除养老金“双轨制”，迈出收入分配公平一大步

中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余，中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义明确表态不会。

--路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓，央行有可能降息

一项路透调查显示，今年中国经济增长率可能进一步下降，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国央行重启逆回购宽松力度加码，降准时机料再延后

在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

--中国央行：进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

--中国金融：结汇意愿低令12月外占减逾千亿，低增或下滑势头料延续

中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。

--《焦点》中国证监会整顿券商两融业务，大盘受惊证券股遭踩踏

中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚，无疑给本轮“杠杆牛市”浇上一盆冷水。周一A股大盘早盘暴跌逾6%，券商保险等前期领涨板块大面积跌停。

--中国证券：证监会出言安抚市场，称处罚违规券商并非打压股市

上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

--《热点聚焦》瑞郎脱欧引巨震，中国炒家被逼“上天台”

瑞郎“脱欧”掀起的外汇市场海啸让中国地下外汇炒家经历着血与火的洗礼。而对迟迟未推出外汇保证金业务的中国来说，是否会就此因噎废食，再度成为市场的关注点。

--中港证券：证监会主席称将推动内地与香港两地基金互认及跨境投资便利化

中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展，并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。

--中国金融：银监会机构改革欲加大民营银行监管力度，首次表态监管网贷

中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，加大对民营银行和信托公司的监管力度，并明确将网贷纳入监管框架。

--中国证券：证监会将推动深港通，推动A股纳入MSCI等国际指数--官员

中国证监会国际合作部主任祁斌表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。

--中港证券：研究扩大沪港通投资范围，或伸延至ETF、债券等--上交所官员

上海证券交易所总经理黄红元周二称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。

--中港证券：港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实