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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:24 BJT

金属期市：伦铜受获利了结影响回吐涨幅，关注欧洲央行会议

美国12月消费者价格录得六年最大跌幅，一项衡量潜在通胀水平的指标持平，这可能会使美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息更为谨慎。

中国周五公布了新的经济扶持举措，之前公布的数据显示，银行业新增信贷和外商投资增幅降至两年新低。

据行业消息人士，中国对冲基金可能又在大举卖空。他们的卖空目标还有铁矿石和煤炭。

中国国家电网宣布周五宣布今年投资增加24%至4,200亿元人民币的计划，或许可为饱受打击的铜市带来一股助力。 (完) (编译 杜明霞/王颖；审校 张涛/张荻)
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