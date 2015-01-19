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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:36 BJT

《全球市场》亚洲股市多数微涨，整顿融资融券业务使中国股市受创

希腊将于1月25日举行大选，反对纾困的左翼激进联盟党(Syriza)可能胜选，但恐不会赢得议会绝对多数席次，这会使挑战更形巨大。

所有的不确定因素令欧元 持于1.1566美元，欧元周五曾触及11年低位1.14595美元。

欧元兑瑞郎 也走势脆弱，报0.9970。瑞士央行上周宣布弃守瑞郎上限，令欧元大跌17%。

美元兑避险日圆 微跌至117.19，但美元指数小升至92.614。

油价持续疲弱，布兰特原油期货 下跌0.42美元，至每桶49.75美元，美国原油期货 下滑0.38美元，报每桶48.31美元。(完) (编译 李春喜/许娜/张荻/于春红/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/王颖/郑茵/李婷仪/李爽)
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