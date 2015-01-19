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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:28 BJT

日本股市：日经指数因美股涨及日圆贬而攀升，夏普重挫

美国股市周五收高，结束五个交易日连跌走势，此前数据显示美国1
月消费者信心指数触及11年最高，制造业产出也上升。 
    
    “我们见到市场略为感到放心，但目前要抱持乐观态度并松懈下来还
为时过早，”Chibagin Asset Management资深主管Fujio Ando表示，他
并称投资人本周可能退场观望，因他们正观察欧洲央行周四是否会推出庞
大的刺激政策。
    
    Ando表示，“我们仍对于全球经济成长及希腊等地缘政治风险存有疑
虑。”
    
    富士重工业 大涨2.5%至一周高点，此前该公司称其2015年全
球产出料达创记录的920万辆。
    
    东证股价指数 上涨0.4%至1,369点，JPX日经400指数<.JPXNK4
00>上涨0.5%至12,433.70点。(完)
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