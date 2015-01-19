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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:31 BJT

台湾政治：国民党新主席称将检讨政策推动落差，让行政与立法同步

路透台北1月19日 - 台湾中国国民党周一进行主席交接，新任党主席朱立伦表示，国民党基本路线虽站在主流民意，但行政与立法无法契合同步，因此要检讨政策推动的落差。

现任新北市市长的朱立伦，周六以99.61%的得票率当选国民党主席。他在典礼中并称，将倾听社会的脉动、找回基层党员，与台湾人民站在一起，以获得民众的肯定与支持。

〞我们要成为一个内造化的政党，党意与民意要密切连结在一起。〞他说。

朱立伦具有美国纽约大学博士学历，曾担任立法委员、桃园县县长、行政院副院长、中国国民党副主席等职务。

中国共产党中央总书记习近平已在周六发来贺电。

国民党前主席马英九于去年12月3日宣布辞去党主席一职，为地方选举惨败负责。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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