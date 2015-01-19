《热点透视》亚洲经济的三大威胁：债务、通缩和人口老龄化

但只要本地区货币政策当局运用宏观审慎做法管控信贷，降息就比政策按兵不动更合情合理。降息动作需要辅以改革承诺，外资才有意愿在美国升息时仍紧抱亚洲资产。印度总理莫迪很擅长发表此类承诺，印尼总统佐科-维多多也学得很快。

财政政策无法取代太多的货币政策。印度仍将续面临抑制支出的压力。而马来西亚和澳洲则必须应对能源业、矿业及其他大宗商品挹注国库的税入减少。泰国方面，央行寄望公共支出增加可刺激成长，但军政府却紧抓2015年预算。

泰国今年将需要货币刺激的助力，本区域有几个国家也是。印度在1月15日意外降息0.25个百分点，只是实现了投资人数个期待中的第一步。而中国去年11月意外降息，也不会是最后一次。