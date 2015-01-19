《热点透视》亚洲经济的三大威胁：债务、通缩和人口老龄化

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
但只要本地区货币政策当局运用宏观审慎做法管控信贷，降息就比政策按兵不动更合情合理。降息动作需要辅以改革承诺，外资才有意愿在美国升息时仍紧抱亚洲资产。印度总理莫迪很擅长发表此类承诺，印尼总统佐科-维多多也学得很快。
财政政策无法取代太多的货币政策。印度仍将续面临抑制支出的压力。而马来西亚和澳洲则必须应对能源业、矿业及其他大宗商品挹注国库的税入减少。泰国方面，央行寄望公共支出增加可刺激成长，但军政府却紧抓2015年预算。
泰国今年将需要货币刺激的助力，本区域有几个国家也是。印度在1月15日意外降息0.25个百分点，只是实现了投资人数个期待中的第一步。而中国去年11月意外降息，也不会是最后一次。
不过韩国央行似乎否认任由债务、通缩和人口老化危机主宰经济的风险。可一旦这邪恶三魔主宰了局势，就不容人瞻前顾后了。(完) (编译 郑茵/戴素萍/李婷仪 审校 许娜/孙茉莉/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)