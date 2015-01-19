香港数据：10-12月失业率连续六个月持平在3.3%，短期内料维持较低水平

路透香港1月19日 - 香港政府周一公布，去年10-12月失业率为3.3%，与9-11月持平，并已连续六个月持平这水平；就业不足率亦维持在1.6%；展望失业率在短期内可望维持于较低水平。

统计处表示，与9-11月比较，10-12月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于资讯及通讯业和地产业，而下跌则见于零售业及餐饮服务活动业。就业不足率方面，上升见于楼房装饰、修葺及保养业，而下跌则见于清洁及同类活动业。

劳工及福利局局长张建宗表示，“总就业人数和劳动人口按年均续见温和增长。占领行动结束，商业活动在临近圣诞节较为畅旺，加上消费意欲渐见回稳及访港旅游业显着增长，相信为劳工市场带来支持。”

2014年全年合计，总劳动人口及总就业人数分别进一步增长0.7%及0.9%（临时数字）。全年失业率则由2013的3.4%下跌至2014年的3.2%（临时数字）

短期展望，他续称，“由于劳工需求料会在新年节庆期间保持坚稳，失业率在短期内可望维持于较低水平。不过，外围环境仍高度不明朗，可能对本地经济构成潜在影响。”

失业率(%) 就业不足率(%)

14年10-12月 3.3* 1.6*

14年9-11月 3.3 1.6

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

注： *初步数据。（完）

浏览香港数据相关新闻，请点选：HK-ECI-CMN

浏览相关网站，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)