香港数据：10-12月失业率连续六个月持平在3.3%，短期内料维持较低水平

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港1月19日 - 香港政府周一公布，去年10-12月失业率为3.3%，与9-11月持平，并已连续六个月持平这水平；就业不足率亦维持在1.6%；展望失业率在短期内可望维持于较低水平。
统计处表示，与9-11月比较，10-12月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于资讯及通讯业和地产业，而下跌则见于零售业及餐饮服务活动业。就业不足率方面，上升见于楼房装饰、修葺及保养业，而下跌则见于清洁及同类活动业。
劳工及福利局局长张建宗表示，“总就业人数和劳动人口按年均续见温和增长。占领行动结束，商业活动在临近圣诞节较为畅旺，加上消费意欲渐见回稳及访港旅游业显着增长，相信为劳工市场带来支持。”
2014年全年合计，总劳动人口及总就业人数分别进一步增长0.7%及0.9%（临时数字）。全年失业率则由2013的3.4%下跌至2014年的3.2%（临时数字）
短期展望，他续称，“由于劳工需求料会在新年节庆期间保持坚稳，失业率在短期内可望维持于较低水平。不过，外围环境仍高度不明朗，可能对本地经济构成潜在影响。”
失业率(%) 就业不足率(%)
14年10-12月 3.3* 1.6*
14年9-11月 3.3 1.6
14年8-10月 3.3 1.5
14年7-9月 3.3 1.5
14年6-8月 3.3 1.4
14年5-7月 3.3 1.5
14年4-6月 3.2 1.5
14年3-5月 3.1 1.5
14年2-4月 3.1 1.4
14年1-3月 3.1 1.2
13年12-14年2月 3.1 1.2
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
注： *初步数据。（完）
浏览香港数据相关新闻，请点选：HK-ECI-CMN
浏览相关网站，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)